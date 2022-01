Il significato di Epifania è "manifestazione, rivelazione". Gesù bambino si manifesta per la prima volta come figlio di Dio e Salvatore dell'umanità. I Re Magi sono i simboli delle diverse razze e popolazioni perchè il Vangelo è rivolto a tutte le genti.

I fatti

Nel Vangelo di Matteo si narra che durante il regno di Erode il Grande, alcuni Magi provenienti dall'Oriente arrivano a Gerusalemme seguendo una stella luminosa. Erode indica loro la via per Betlemme e seguendo la scia lucente giungono da Gesù. Sono tre i doni che i Magi porgono al figlio di Dio. L'oro che simboleggia la saggezza di un re, l'incenso simbolo di preghiera e sacrificio e la mirra, simbolo della padronanza di sé. La storia dei Magi non finisce qui: l'apostolo Tommaso li consacra vescovi; eserciteranno la loro opera per anni. Moriranno a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro e verranno sepolti in un'unica tomba. I resti dei re, dapprima verranno riesumati dall'imperatrice sant'Elena e donati al vescovo di Milano Eustorgio. Il suo successore, Protasio, li colloca in un sarcofago ma durante l'assedio di Milano di Federico Barbarossa, le reliquie vengono trasferite a Colonia. Nel 1904 la chiesa di Sant'Eustorgio di Milano torna in possesso dei resti dei Magi. i Santi del 6 gennaio sono: San Giovanni De Ribera, San Carlo da Sezze, Santa Raffaella Maria del Sacro Cuore, Sant'Andrea Bessette.

https://chiostrisanteustorgio.it/luogo/basilica/

https://www.focus.it/cultura/storia/i-re-magi-sono-realmente-esistiti