Porte aperte al conservatorio Vivaldi

ALESSANDRIA - Oltre al Biennio in Musicoterapia e all'ampliamento degli organici - le novità del 2022 per l'istituto di alta formazione alessandrino - il Conservatorio Vivaldi di Alessandria si sta preparando all'Open Week, dal 15 al 22 gennaio. Per partecipare a tutte le iniziative, è obbligatoria la prenotazione (info su www.conservatoriovivaldi.it). Marco Santi, vicedirettore del Vivaldi, ci parla di queste interessanti novità.

I 'Mercoledì del Conservatorio'

Prenotazioni ancora aperte, intanto, fino alle ore 13 di mercoledì 12 gennaio, per il terzo appuntamento della storica rassegna musicale organizzata dal conservatorio alessandrino. 'I Mercoledì del Conservatorio' proseguirà con il duo di flauto e chitarra composto da Michela Di Mento e Thomas Petrucci: appuntamento mercoledì 12 gennaio, alle 17, nell'auditorium di via Parma 1. Verranno eseguite musiche di Bozza, Castelnuovo-Tedesco, Bartók, Villa-Lobos, Piazzolla.

Il concerto è aperto al pubblico esterno, fino a esaurimento dei posti disponibili e in conformità alle disposizioni vigenti sullo spettacolo dal vivo. Ingresso gratuito. Per partecipare è necessaria la prenotazione online (aperta fino a domani, mercoledì, alle ore 13). La 30ª edizione de ‘I Mercoledì del Conservatorio’ è inserita nel progetto “Le Stagioni del Vivaldi”, con il contributo della Regione Piemonte.