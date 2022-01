Teatro Marenco, stagione inaugurale al ritmo di prosa, danza e circo

NOVI LIGURE — Enzo De Caro, Gaia De Laurentis, Ugo Dighero, Massimo Dapporto, Danilo Nigrelli, Irene Ivaldi, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, lo Spellbound Contemporary Ballet e il Cirko Vertigo sono i nomi di primo piano scelti per la stagione inaugurale del teatro Marenco di Novi Ligure. Il cartellone partirà con un mese di anticipo rispetto a quanto preventivato dal sindaco Gian Paolo Cabella, proponendo sinergie tra prosa, danza e addirittura circo.

Il primo spettacolo, l'immortale "Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo, è infatti in programma il 12 febbraio (regia di Leo Muscato, con Enzo De Caro). Lo Spellbound Contemporary Ballet proporrà "Vivaldiana" il 25 febbraio, con le coreografie di Mauro Astolfi e le musiche di Antonio Vivaldi.

Gaia De Laurentis e Ugo Dighero saranno protagonisti insieme alle musiche della Banda Osiris dell'opera di Pierre Chesnot "Alle 5 da me" (11 marzo). "Il delitto di via dell'Orsina" di Eugene Labiche andrà in scena il 31 marzo: sul palco Massimo Dapporto, Antonella Fassari, Susanna Marcomeni, Andrea Soffiantini e Francesco Brandi.

Il 10 aprile sarà la volta di "Festen - Il gioco della verità", nella versione italiana di Lorenzo De Iacovo. Umberto Orsini e Franco Branciaroli saranno al Marenco con "Per un sì o per un no" il 26 aprile. Si chiuderà con una singolare fusione tra teatro, circo e cinema il 7 maggio: "Gelsomina Dreams" della compagnia BlucinQue, in collaborazione con la Fondazione Cirko Vertigo, un dichiarato omaggio all’immaginario di Federico Fellini a 100 anni dalla sua nascita.

