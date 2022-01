Alessandria, Cosenza al Piacenza. A titolo definitivo

ALESSANDRIA - Ciccio Cosenza non è più un giocatore dell'Alessandria.

Da poco è stata perfezionata la cessione al Piacenza, dove il difensore classe 1986 ritrova Cristiano Scazzola, suo allenatore nei Grigi fino al gennaio 2020, per mezza stagione e, prim ancora, alla Pro Vercelli.

Cosenza lascia la maglia grigia a titolo definitivo, dopo 48 presenze e un gol, l'ultima contro il Padova, nel primo turno di Coppa Italia. Poi, dopo aver rifiutato alcune possibili destinazioni nel mercato estivo, a fine agosto era finito fuori dal gruppo, pur continuando ad allenarsi alla Michelin. Con il club emiliano ha firmato un contratto fino a giugno 2023.

Nella lista degli over, però, i 18 slot sono ancora tutti occupati.

Tra oggi e domani è previsto un altro confronto con la Juventus per portare Luca Coccolo nella rosa a disposizione di Moreno Longo. Per il centrocampo si insiste con il Frosinone per Mirko Gori.