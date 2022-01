Anpi Alessandria, domenica il congresso

ALESSANDRIA - Si terrà domenica a Centogrigio, in via Bonardi 25, il 27esimo congresso provinciale dell'Anpi Alessandria: alle 9.30 apertura dei lavori e relazione del presidente uscente Roberto Rossi, a seguire il dibattito. Dopo la pausa per il pranzo, alle 14 ripresa del confronto e conclusioni alle 16.45 a cura del membro della Direzione nazionale, Massimo Bisca.

"Carla Nespolo, la nostra ex presidente nazionale, ha tracciato una strada, quella del rapporto unitario, del confronto con le altre forze democratiche, della stretta relazione col mondo dell’associazionismo, che intendiamo continuare a perseguire a maggior ragione nella situazione di straordinaria emergenza in cui ci troviamo - sottolineano dall'Associazione Partigiani - Quello che di più profondo ci ha consegnato è la propensione a guardare sempre oltre, a osservare con spirito critico e senso di responsabilità il mondo e il Paese che stanno cambiando, ad ascoltare le opinioni degli altri come un possibile contributo alle nostre, e, assieme, a tenere saldissime le radici dell’Anpi nella concreta esperienza storica della Resistenza e in quell’insieme di valori che sta a noi attualizzare in ogni momento di ogni presente".