La santa di oggi, mercoledì 12 gennaio, è Santa Taziana (Tatiana)

La vita

Le notizie sulla sua vita sono poche e incerte: a quanto pare, era nata come figlia di un romano che segretamente era cristiano. Taziana è cresciuta con la fede cristiana e divenne una diaconessa. A quei tempi questo era molto pericoloso e infatti venne catturata e costretta a fare sacrifici agli idoli pagani del tempio: Taziana invece iniziò a pregare e ben presto le statue del tempio si sgretolarono.

La morte

Secondo la tradizione fu quindi accecata e torturata per due giorni prima di essere portata ad un circo e gettata nella fossa con un leone affamato che, miracolosamente, non la sfiorò nemmeno. Per questo motivo venne infine decapitata con una spada.