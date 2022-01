Due ore di ritardo, poi il treno per Genova viene cancellato

ACQUI TERME - Iniziata malissimo la giornata dei pendolari dell’Acquese. Il treno regionale 12115 delle ore 06.07 da Acqui per Genova Brignole ha registrato 120 minuti di ritardo già in partenza. "In stazione mi hanno detto dovuto ad un guasto causato da ‘problemi di ghiaccio’" spiega un viaggiatore deluso. Alla fine la corsa è stata cancellata. Il disagio odierno si va ad aggiungere a quelli legati ai treni soppressi o sostituiti con bus (per verifiche anti-Covid) e ai ritardi cronici dovuti ai lavori (in corso o mai svolti) e alle precedenze date ai treni merci.