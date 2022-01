Il Santo di oggi, 15 gennaio, è San Mauro

Abate

La vita del Santo

Nasce nel 516 circa da nobile famiglia. Abate italiano dell’Ordine benedettino, principale discepolo di san Benedetto da Norcia insieme con san Placido. E’ venerato come santo dalla Chiesa cattolica. Protettore di giardinieri, carbonai, calderai, zoppi, viene invocato contro i reumatismi e contro la gotta. Viene pregato anche per guarire da ogni sorta di malattie e in tutte le situazioni di difficoltà e di pericolo.

E' particolarmente noto per l'episodio miracoloso che lo vide camminare sull'acqua per salvare un suo confratello dall'annegamento.

Secondo la tradizione, Mauro fu inviato in Francia nell’anno 543 a fondare monasteri. Fondò l’Abbazia di Glanfeuil quale primo monastero benedettino in Francia. Questa abbazia si trova sulla riva sud del fiume Loira, a est di Angers.

Governò molti anni il convento fondato da lui e nel 582 si ritirò in clausura, dove morì due anni dopo.