Il 16 gennaio è la Giornata mondiale della neve

Ricorre oggi, 16 gennaio, la Giornata mondiale della neve. Istituita ogni anno a partire dal 2012 con eventi patrocinati dalla Federazione Internazionale dello Sci, si celebra la terza domenica di gennaio ed è parte del progetto “Snowkidz” per l’avvicinamento dei giovani allo sci.

L'edizione 2022, così come molti altri eventi di questo periodo, è influenzata dalla pandemia di Covid-19, che ha costretto alla chiusura molti servizi e attività, o quantomeno alla loro limitazione, in attesa di un miglioramento della situazione epidemiologica. Ma, nonostante l'incertezza, per questa edizione sono stati programmati 148 eventi, distribuiti in 42 paesi.

“La dedizione degli organizzatori della Giornata mondiale della neve è davvero entusiasmante. Nonostante tutte le sfide, c'è un chiaro impegno per garantire che la prossima generazione si avvicini agli sport sulla neve", ha affermato il segretario generale della FIS Michel Vion.

Molti eventi della Giornata mondiale della neve offriranno skipass scontati o gratuiti, lezioni scontate o gratuite e, in alcuni casi, accesso gratuito alle attrezzature. Tali azioni sono state abbinate ad attività divertenti, tra cui intrattenimento dal vivo e cibi e bevande caldi.

Oltre agli eventi, la Giornata mondiale della neve introdurrà nuovi strumenti vitali per il futuro degli sport sulla neve. Grazie a una nuova collaborazione con Special Olympics, la Giornata Mondiale della Neve 2022 vedrà il primo anno delle Special Olympics 10. Le Special Olympics 10 sono una serie di passaggi che tutti gli attori degli sport sulla neve dovrebbero seguire quando lavorano con una persona con disabilità intellettiva.

Parallelamente alle Special Olympics 10, ci sarà la Mountain 10. La Mountain 10 è stata sviluppata in collaborazione con le Nazioni Unite, il Comitato Olimpico Internazionale e altre 10 federazioni sportive che svolgono le loro attività in montagna. I dieci passaggi sono la base per qualsiasi attività in montagna, sia che si tratti di ospiti in visita, residenti o aziende che operano nelle regioni alpine.

Infine, grazie ai partner Atomic Skis tornerà #atomicsnowday. La competizione pubblica vedrà in palio due set di sci per famiglie, uno da fondo e uno da alpinismo.

Clicca qui per approfondire