Alessandria, rissa in via Pontida

Dopo l’aggressione ai danni di una giovane ragazza, avvenuta in piazza della Libertà sabato pomeriggio, è un filmato a mostrare “i contorni” concitati relativi ad una rissa che sarebbe avvenuta nella notte tra sabato 16 e domenica 17 gennaio in via Pontida ad Alessandria. Protagonisti del fatto un gruppo di giovanissimi. A segnalare il fatto un gruppo di lettori.