Il 17 gennaio è la Giornata mondiale della pizza

Ricorre oggi, 17 gennaio, la Giornata mondiale della pizza, festeggiata nei ristoranti in tutto il mondo nella forma più popolare della margherita ma anche nelle versioni creative contemporanee dei diversi chef: questo sta a significare l’evoluzione di una ricetta storica nel tempo e nello spazio. Il World Pizza Day si celebra proprio nella giornata di Sant’Antonio Abate, santo protettore degli animali, dei fornai e pizzaioli.

Un bel modo per onorare uno dei piatti più amati in tutto il mondo, da sempre e per sempre tra i preferiti degli italiani: i dati recenti parlano infatti di 8 milioni di pizze sfornate al giorno in tutta la penisola, per un totale di quasi 3 miliardi in un anno e un giro d’affari di 15 miliardi. Un movimento economico che supera in tutto i 30 miliardi, stando a quanto riportato dall’indagine Cna agroalimentare. La preferita? Sempre lei, la tonda. Tradizionale e cotta a legna, che continua a essere la più ricercata e apprezzata, nonostante la crescita esponenziale delle pizze “gourmet”, quelle frutto di studio e ricerca.

Tra le novità di questa edizione c’è anche l’assegnazione di targhe per coloro che si dedicano all’arte della pizza fritta, un rituale antichissimo che affonda le radici nella più popolare cultura napoletana del dopoguerra, e che oggi sta tornando alla ribalta.

