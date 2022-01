Repetti: "Trasparenza su Csp e Sport in Novi"

NOVI LIGURE — Ma cosa sta succedendo a Novi? Questa la domanda che si è posta e girato ai suoi concittadini Manuela Repetti, già deputata e senatrice, dopo l’iscrizione al Partito Democratico nuovamente motivata e coinvolta nelle vicende della politica amministrativa della sua città. Stamane ha postato su Facebook alcune considerazioni in cui esprime preoccupazione per «tanti fatti che non trovano una spiegazione chiara e soprattutto perché i cittadini non sono informati di decisioni che li riguardano direttamente e che incideranno sulla loro quotidianità».

Le vicende che preoccupano Manuela Repetti riguardano Sport in Novi, la società consortile che gestisce gli impianti sportivi di proprietà comunale e il Csp: «Apprendo che Sport in Novi, che raccoglie ben 32 società sportive, dal 1° aprile non ci sarà più: i suoi rappresentanti si sono dimessi a causa di forti attriti con la Giunta. Analogamente il Consorzio servizi alla persona si trova in un momento altrettanto delicato perché dopo la richiesta di dimissioni del presidente Adriana Ferretti da parte del sindaco Gian Paolo Cabella, peraltro mai ben motivate, non ha più una dirigenza, essendo stato azzerato l’intero consiglio di amministrazione».

«C’è un clima di confusione, di resa dei conti, di rompete le righe che preoccupa tutti i cittadini. L’amministrazione comunale – sollecita l'ex senatrice Repetti – ha il dovere di fornire spiegazioni, di dare conto delle proprie decisioni, di affrontare in modo trasparente i problemi. Mi sembra però che si vada avanti nella massima confusione e nella mancanza di trasparenza a danno dei cittadini».