Protezione Civile provinciale, il nuovo direttivo a Palazzo Ghilini

ALESSANDRIA - Si è svolta ieri a Palazzo Ghilini, sede della Provincia di Alessandria, la presentazione del nuovo direttivo del Comitato di Coordinamento delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della provincia di Alessandria al presidente della Provincia Enrico Bussalino, al consigliere delegato Benedetto Riccobono Benedetto e al dirigente Paolo Platania.

Il presidente Lorenzo Torielli di Acqui Terme e il vice Francesco Geraci hanno presentato il programma degli impegni del direttivo, che mette in primo piano la formazione dei volontari e il sostegno ai piccoli gruppi di volontariato. Sono oltre 130 le associazioni e gruppi comunali di volontariato che si occupano di Protezione Civile nella nostra provincia e che attualmente sono impegnate nell'emergenza sanitaria a fianco delle Asl e dei sindaci.

Il presidente della Provincia ha espresso compiacimento per il lavoro fatto in tutte le emergenze, da sempre al fianco dei primi cittadini e dei territori coinvolti, manifestando garantendo altresì l'impegno e il ruolo della Provincia a favore delle iniziative che il Comitato di coordinamento vorrà mettere in campo.