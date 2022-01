Alessandria, ritorno di fiamma per Gori?

ALESSANDRIA - Ritorno di fiamma tra l'Alessandria e Mirko Gori?

Da Frosinone l'ipotesi è quasi una certezza, anche se non ci sono ancora accordi tra le due società.

Soprattutto, ci sarebbe, come già a inizio di questa sessione di mercato, il gradimento del giocatore, che in estate era stato condizionato dall'incognita di approdare in una matricola della B.

Il club ciociaro non farebbe problemi a lasciarlo partire, anche a trovare l'intesa sulla formula. Le parole del presidente Luca Di Masi, sette giorni fa, sembravano aver messo la parola fine all'operazione, ma nelle ultime ore, così rimbalza da Frosinone, ci sarebbe stato un riavvicinamento.

Da concretizzare dopo la partita con il Benevento? Le percentuali crescono, anche se resta in piedi la trattativa con Cavion: due centrocampisti con caratteristiche molto diverse, da preferire quello più adatto al gioco di Longo e più in grado di aiutare l'Alessandria a lottare per la salvezza.