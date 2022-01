Valmadonna: bivaccano nella scuola materna e rubano brandine e coperte

VALMADONNA - Sono entrati nella scuola statale dell'infanzia Elsa Malpaganti di via della Chiesa, di notte - quella tra martedì e mercoledì - forzando la finestra della mensa. Una volta all'interno hanno bivaccato mangiando le merendine destinate ai bimbi, bevuto succhi di frutta e caffè. Poi si sono lasciati alle spalle - a terra - la scia dei resti della loro scorribanda.

Prima di andarsene hanno rubato due tablet, e poi, nella zona del dormitorio, alcune brandine, coperte, cuscini, lenzuola e qualche tutina.

"Non c'era praticamente nulla da rubare - spiega la direttrice dell'Istituto Comprensivo Bovio - Cavour, Barbara Assunto - è stato più il disagio di dover ripristinare tutto prima che arrivassero i bambini - che non si sono accorti di nulla - e andare a sporgere denuncia dai Carabinieri che il danno vero e proprio.

Rubare in una scuola dell'Infanzia è come andare a rubare in chiesa. I ladri - continua - hanno prelavato le brandine, coperte, lenzuola che poi devono aver abbandonato nella zona del sottopasso della ferrovia, qui a Valmadonna. Sono stati i Carabinieri a trovare la refurtiva durante i sopralluoghi".

Sul posto, infatti, mercoledì mattina, sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alessandria, che stanno indagando sull'accaduto. Valmadonna, purtroppo, non è nuova a raid dei ladri.