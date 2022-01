Casale: commando assalta la Credem

CASALE MONFERRATO - ORE 17 - Si sta ricostruendo l'azione del commando - travisato - formato da quattro persone che, alle 16, ha fatto irruzione alla Credem, di Casale. La banca si trova all'angolo tra via Vigliani e via Sella.

I quattro si sarebbero introdotti nell'istituto di credito attraverso un buco praticato nel muro da un ufficio sfitto, al quale si accede dalla via sul retro rispetto all'ingresso principale della banca. Una volta all'interno hanno intimato - sembra che uno dei banditi fosse armato di due coltelli - ai dipendenti di consegnare il denaro. I militari stanno accertando di chiarire come si è mossa la banda una volta nei locali.

Sicuramente si sono chiusi all'interno dell'Istituto di credito. Quello che è successo in quei minuti è ancora da chiarire. Indiscrezioni parlano di un gruppetto di clienti e dipendenti che si sono nascosti, ma anche di tre persone che sono state costrette a seguire i banditi consegnando poi il denaro (che ammonterebbe ad alcune decine di migliaia di euro).

I primi a giungere sul posto i militari comandati dal luogotenente Tamma di Balzola. I militari hanno visto uno dei banditi ancora all'interno della banca, ma pochi attimi prima che il direttore aprisse la porta questi si sono allontanati da dove erano venuti, cioè dal buco praticato nel muro.

Al momento è in atto una caccia all'uomo. Il capitano Christian Tapparo ha attivato la task force antirapina. Intanto, in caserma e in banca, si stanno sentendo i testimoni per ricostruire l'azione dei banditi che sarebbero dei professionisti. Non è escluso che la banda abbia iniziato a praticare il foro già nei giorni scorsi.

ORE 16.43 - Un commando è entrato verso le 16 nella banca Credem che ha sede in centro e ha obbligato i dipendenti a consegnare il denaro. Al momento non si conoscono molti altri particolari se non che sono in atto la ricerca dei banditi. Il capitano Christian Tapparo, con i suoi uomini della Compagnia Carabinieri di Casale, ha attivato l'antirapina.

Non è ancora chiaro quanti fossero i banditi. I militari sono arrivati sul posto quando i rapinatori erano ancora all'interno dell'Istituto bancario. I malviventi avevano bloccato le porte, riuscendo a scappare dal retro.

Sono in corso servizi di pattugliamento. Seguono aggiornamenti.