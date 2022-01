Maxi Di, c'è l'incontro in Prefettura. Sciolto il presidio

Alla fine la tanto sperata convocazione a Palazzo Ghilini è arrivata. Appuntamento alle 10 di lunedì prossimo. Il Prefetto farà sedere attorno allo stesso tavolo lavoratori, sindacalisti e, si spera, responsabili dell'azienda che ha deciso di chiudere il magazzino merci di Spinetta Marengo, allarmando i 130 dipendenti.

Dopo dieci ore di paralisi totale del magazzino Maxi Di i lavoratori hanno quindi deciso di rimuovere il blocco "Ma di proseguire lo sciopero fino all'1 di questa notte", precisano.

Le richieste

"Basta coi vaghi impegni e ricollocazione lavorativa e parità di condizioni per tutte e tutti. Ci siederemo al tavolo con la chiara volontà di trovare soluzioni concrete e con la consapevolezza che la forza dimostrata in queste lunghe ore è la vera marcia in più che potrà fare la differenza".