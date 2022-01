Alessandria - Benevento, i protagonisti

ALESSANDRIA - Poco più di due ore al ritorno in campo dopo 34 giorni dalla sfida con il Parma (che, ieri, nell'anticipo, è stato sconfitto, in casa, dal Frosinone, 0-1). Nella lista dei convocati dell'Alessandria c'è, per la prima volta, Dyzani, portiere classe 2004, dalla Primavera, al posto di Russo, ormai rientrato a Sassuolo e partito per la nuova avventura in Belgio.

Con la maglia numero 3 c'è Coccolo, alla prima 'chiamata' in grigio. Torna a disposizione Palazzi, dopo due mesi.

Pisseri in grigio fino al 2024 Prolungato il contratto in scadenza a giugno 2022. Russo in partenza

In difesa, assente Di Gennaro, può essere Benedetti il cambio dall'inizio. In attacco possibile la coppia Corazza - Marconi, avanzando Milanese, visto che a centrocampo sono tutti disponibili.

Nel Benevento un paio di ballottaggi: al centro della difesa può partire Barba, recuperato, al posto di Glik, che è sempre sul mercato. In attacco Forte scalpita per giocare dall'inizio, con Insigne e Tello, il più in forma della 'strega' a completare il tridente.

Arbitra Antonio Rapuano, fischietto della sezione di Rimini: 9 direzioni fino ad ora in questa stagione, una in Coppa Italia, cinque in A (ma l'ultima risale al 7 novembre), tre in B, cartellino giallo facile. Al Var Abbattista di Molfetta.

Le probabili formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Benedetti, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Milanese, Marconi, Corazza. A disp.: Crisanto, Dyzeni, Coccolo, Chiarello, Arrighini, Beghetto, Bruccini, Pierozzi,Palazzi, Palombi, Mantovani, Kolaj. All.: Longo

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Barba, Vogliacco, Masciangelo; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Forte, Tello. A disp.: Manfredini, Muraca, Gyamfi, Brignola, Glik, Moncini, Pastina, Petriccione, Sau, Talia, Umile. All.: Caserta

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: Imperiale di Genova e Della Crice di Rimini, quarto ufficiale Mastrodomenico di Matera. Var Abbattista di Molfetta, assistente Var Tolfo di Pordenone.