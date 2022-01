Il Santo di oggi, 22 gennaio, è San Vincenzo di Saragoza

Diacono e martire

La vita del Santo

Nato nel III secolo in Spagna da una famiglia consolare, è affidato a Valerio, vescovo di Saragoza, per essere avviato agli studi e lavorare al suo fianco. Vincenzo si dimostra subito un buon collaboratore, coraggioso e dalle grandi capacità. Diventa arcidiacono e svolge con competenza e carità i compiti del ministero diaconale: la predicazione del Vangelo e l'amministrazione dei beni della comunità. Anche i pagani lo ammirano e molti si lasciano conquistare dalla sua parola abbracciando la fede cristiana. Il vescovo Valerio, ormai anziano, lo considerava già suo successore.

Vescovo e diacono vennero arrestati, probabilmente nell'anno 304, durante la violenta persecuzione anticristiana scatenata da Diocleziano. Atroci furono le torture subite da entrambi; Vincenzo venne decapitato.

E' uno dei santi più radicati nella memoria religiosa della Spagna. San Vincenzo di Saragozza, ci ricorda come non servano "qualifiche" per diventare maestri e guide nella comunità cristiana, basta la volontà di testimoniare senza mediazioni il Vangelo.

E' patrono di Saragoza, di Saint Vincent, di Vicenza e Cernobbio.

Si festeggiano anche:

San Gaudenzio - Beata Laura Vicuña - San Domenico di Sora - San Antioco Sabaita