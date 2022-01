"Grazie Andrea, per noi tu sei nella storia"

ALESSANDRIA - E' andato a Reggio Emilia per provare a vincere un altro campionato di serie C, ma Andrea Arrighini ha lasciato un segno importante nella tifoseria alessandrina.

"Per noi tu sei nella storia. Grazie di tutto" scrive Massimo Castelli.

"Ad ogni gol, il primo pensiero era sempre venire sotto la Nord - così Marco Goretta - l'ultima volta a Ferrara. Ce ne fossero giocatori così: meriti tanto rispetto, come uomo in primis e come calciatore".

"Sempre uscito dal campo con la maglia fradicia di sudore" per Daniele Cepollina.

Arrighini alla Reggiana, Celesia torna al Toro L'attaccante già alla Reggiana per le firme. Il difensore girato dai granata alla Paganese

"Giocatore che ha fatto la differenza nei momenti importanti - scrive Fabio Pro - Indubbiamente uno di quelli che più hanno contribuito alla favola. Doveva essere uno sul quale puntare".

"Spiace non averti salutato come avresti meritato. Uno di noi per sempre AA11" per Andrea Fucci.

"La famigerata 'Panda grigia' " il saluto di Fabio Bussa, ('Panda' il soprannome dato dai tifosi all'attaccante).

E c'è chi, come Maurizio Erriquez, 'prevede' il futuro, "Ti farai onore anche a Reggio, perché te lo meriti".

Il pensiero comune? "Adesso lo si sostituisca degnamente".

Pronti alla lotta

Si avvicina la gara cruciale a Vicenza, preceduta da tre giorni di mercato. Il recupero di questa sera , vinto dal Lecce (che manda i salentini al comando della B) ha già indicato che tipo di avversaria i Grigi troveranno domenica. E, soprattutto, che tipo di partita: il rischio sono le provocazioni e le proteste su ogni pallone, in un clima caldissimo, perché per la squadra di Brocchi può già essere una sorta di ultima spiaggia. Che il 'Lane' giocherà senza Ranocchia, squalificato.

