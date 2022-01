"Con l'affiancamento familiare i genitori non vengono lasciati soli"

ALESSANDRIA - L’affiancamento familiare è uno strumento che il Cissaca vuole sperimentare per poter rispondere al bisogno di quelle famiglie in difficoltà temporanea: in tal modo, si possono evitare eventuali implosioni dei problemi e prevenire ulteriori interventi più gravosi. Nel video, girato dallo stesso consorzio dei servizi sociali, le testimonianze di alcuni genitori. E domani, su "Il Piccolo" in edicola, il racconto del progetto da parte degli operatori.