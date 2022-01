Vicenza - Alessandria, anche Rosso scalda la piazza

VICENZA - Settore ospiti chiuso, perché Vicenza - Alessandria (come gli altri due recuperi in programma domenica, alle 14.30) è partita della 19esima giornata, quando era in vigore, anche in serie B, il limite dei 5mila spettatori e il 'blocco' alle trasferte.

Ci pensa Renzo Rosso, patron del 'Lane', a scaldare l'ambiente: a due giorni dalla gara, su Instagram, ha scritto "Aspetto tutti.. anche la curva sud",

In un comunicato dopo la sconfitta a Lecce il Centro Coordinamento Club Biancorossi non ha risparmiato critiche alla squadra "Non ci resta che prendere atto di come la musica non sia cambiata: nonostante la sosta e il mercato, i risultati non arrivano e ci condannano (probabilmente con merito) all’ultimo posto della classifica. A Lecce abbiamo visto una squadra spaventata, fragile e senza anima, rassegnata al destino della retrocessione. Tutto questo non ci rappresenta. E' quanto di più lontano ci possa essere dallo spirito che deve animare chi veste la nostra maglia, perché la dignità non deve mai mancare".

Il 'Centro', però, conferma la presenza domenica e invita la tifoseria a esserci, "per provare per un’ultima volta a spingere la squadra alla vittoria e tenere accesa una piccola fiamma di speranza che senza i tre punti si spegnerebbe definitivamente".

Potrebbe essere già una ultima spiaggia per Christian Brocchi: trapela da ambienti societari la volontà di legare il futuro dell'allenatore al risultato del recupero con i Grigi, elemento che alza il 'peso' della gara.

Capitolo mercato per i vicentini: Di Pardo verso Cosenza, per Proia, dopo il no alla Spal, ci prova il Brescia. Il primo non sarà convocato, per il secondo dipenderà dall'evoluzione delle trattative. Assente sicuro Ranocchia, squalificato.