Vicenza - Alessandria: "Grigi? Freddi, lucidi, feroci"

ALESSANDRIA - A Vicenza una battaglia? "Una partita molto complicata. Diversa da quella con il Benevento".

Perché Moreno Longo lo sa bene, "cambiano le caratteristiche, ogni avversaria ha le proprie". E bisogna essere bravi ad adattarsi, a cambiare anche pelle (tattica) se servirà, ma con requisiti indispensabili: lucidità e attenzione. Per non farsi prendere dalla frenesia, e anche dalle pressioni (degli avversari), perché ci saranno, "dovremo essere freddi e lucidi, concentrati nelle letture. Anche feroci".

Con il 'Lane' "non sarà una gara spartiacque, ma il peso specifico è davvero alto. Contro una avversaria molto agguerrita, cambiata, che sa di essere obbligata a iniziare la salita".

Conterà "non farsi prendere dal trasporto emotivo". Cioè ragionare, contenere, ripartire, leggendo le scelte degli uomini di Brocchi per impedirle. Giocare da Alessandria al 100 per cento.

Gori verso il debutto

In difesa torna a disposizione Di Gennaro, "le scelte sono sempre il risultato degli allenamenti della settimana. Posso dire che tutti i giocatori hanno lavorato al massimo per conquistare e meritarsi spazio. Come sempre, dopo la rifinitura di domani, cercheremo di individuare le soluzioni più appropriate, anche tenendo conto delle caratteristiche degli avversari".

Gori: "Pronto per scendere subito in campo" "In estate ho provato a restare: se avessi capito che avrei avuto poco spazio sarei arrivato subito"

Gori sarà del gruppo (anche l'ultimo arrivato, il nuovo portiere Cerofolini), "Mirko è in buone condizioni. Si è sempre allenato, conoscendolo sapevo che sarebbe arrivato in forma. Gli manca il ritmo partita perché ha giocato poco, ma è molto determinato a iniziare il suo percorso con noi".

Alessandria, per la porta Cerofolini 23 anni, proprietà Fiorentina, nell'ultimo campionato 19 gare alla Reggiana in B

Out, dunque, solo i lungodegenti: Orlando e anche Bellodi, "per il difensore temo che i tempi saranno ancora abbastanza lunghi". Mentre da Perugia ci sono 'srene' per Beghetto.