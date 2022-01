Mensa scolastica, il report del Comune

ALESSANDRIA - Prosegue da parte dell’amministrazione comunale il controllo continuo di verifica dell’efficacia ed efficienza del servizio di ristorazione scolastica e di rapida valutazione di eventuali segnalazioni o problemi.

Le criticità nel mese di dicembre 2021 si sono riscontrate con 2 ritardi (su più di 1000 consegne), alla scuola di Castelceriolo il 21 dicembre, per un problema durante la produzione e alla scuola “Bovio” il 22 dicembre, sopra i 15 minuti, a causa di un guasto tecnico presso il centro cottura che ha avuto riflessi anche in altri refettori.

Riguardo alla quantità del numero dei pasti forniti e alla quantità delle porzioni si è riscontrato un problema relativo alla mancanza di un determinato cibo (frittata) a causa di un rovesciamento del contenitore in fase di scarico, che ha reso inutilizzabili alcune porzioni. In sostituzione è stato servito del tonno.

Inoltre, se non sono stati segnalati problemi riguardanti la somministrazione di diete speciali, si è resa necessaria una variazione di menù nei giorni 22 e 23 dicembre, per evitare ripetizioni e permettere di offrire il menù natalizio nella giornata del 22 dicembre, consistente in ravioli di magro pomodoro e pesto, arrosto di lonza con patate al forno, pandoro e frutta.

La qualità? Sono stati segnalati il 15 dicembre scorso, in due plessi scolastici, due casi di calo troppo elevato della temperature della seconda portata, per cui è stata avviata la procedura di sostituzione dei pasti non conformi. In seguito a tale inconveniente è stata offerta agli alunni, nei giorni successivi, una merenda aggiuntiva.

Sono stati poi eseguiti nel mese di dicembre vari sopralluoghi per monitorare il servizio di ristorazione scolastica nei plessi e monitorare lo stato dei refettori. I sopralluoghi sono stati effettuati da personale ispettivo della ditta fornitrice, dell’amministrazione, degli organi di controllo (Asl Al), con l’intervento dalla Commissione Mensa. Non sono stati riscontrati problemi relativi alla qualità dei pasti né difformità dei locali. Durante le vacanze natalizie è stata aggiunta all’interno del centro cottura una terza linea di produzione con cuocipasta, bollitori e cappe nuove ed è stata modificata l'aerazione dei locali. A breve saranno potenziate la zona diete speciali e la zona dei forni.