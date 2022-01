Sette gare in un mese: le sfide dei Grigi

ALESSANDRIA - Nove gare in un mese: adesso la programmazione del ciclo di fuoco, per i Grigi (e per tutta la B), è finalmente pronta.

Ufficializzata da pochi minuti: dopo Vicenza domani (ore 14.30) e Pisa in casa sabato 5, alle 14, a Brescia l'Alessandria giocherà domenica 13 alle 15.30. La prima infrasettimanale sarà mercoledì 16 febbraio, alle 18.30, in casa con il Lecce. Poi, tre giorni dopo, sabato 19, trasferta ad Ascoli, alle 14.

Di nuovo al Moccagatta per il secondo turno a metà settimana martedì 22 febbraio, alle 18.30, con il Perugia. A Cosenza la partita si giocherà sabato 26 alle 14.

Alessandria - Como è programmata per martedì 1° marzo alle 18.30, mentre domenica 6 marzo, alle 15.30, si giocherà Crotone - Alessandria.