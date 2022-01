Banda di ladri in un'abitazione di Rosignano, le immagini

ROSIGNANO – Sono stati richiamati dal segnale dell’allarme i proprietari di un’abitazione situata a Rosignano Monferrato, in località Cascine Brenta, visitata dai ladri poco prima delle 20 di oggi, sabato 29 gennaio.

I malviventi erano in quattro ma si sono allontanati dalla casa prima di riuscire a sottrarre beni o denaro, spaventati dal ritorno dei padroni di casa, avvisati dal sistema d'allarme. Tre sono scappati per i campi. Un vicino di casa, allarmato dall'abbaiare dei cani, dopo essersi trovato le impronte in cortile e la rete di recinzione piegata, ha provato a seguirli per la campagna, senza successo.

Un quarto, il palo che attendeva fuori dall'abitazione, si è allontanato a bordo di una berlina Skoda di colore scuro. I malviventi sono stati ripresi dal sistema di videosorveglianza privata, a volto coperto e con una pila, all'interno della casa.

Sul posto è in corso l'intervento dei Carabinieri. Non è escluso che i malviventi siano ancora in zona.