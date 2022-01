Il doppio tris. E l'Acqui sale in vetta

ACQUI - Voleva una gara vera del suo Acqui, dopo quella facile con l'Atletico Torino, Arturo Merlo.

E' stato accontentato: con il Moretta finisce 3-0, proprio come contro il fanalino, ma sono due risultati molto diversi nei contenuti. E, anche, nel peso della vittoria, che manda i termali al primo posto del girone B dell'Eccellenza, insieme al Chisola, che travolge l'Atletiico, e agganciando il Cuneo, che cade in casa (1-2) con il Benarzole.

Un successo del gruppo, con un protagonista su tutti, Matteo Guazzo, autore di una doppietta, attaccante di razza, che sta ritrovando la forma migliore dopo l'infortunio. Completa il tris Cirio, una leadership da consolidare.

Castellazzo con il difensore goleador

Che il ko con il Moretta fosse stato solo un brutto passaggio a vuoto lo si era già intuito nel recupero con il Rivoli, con un 0-0 che non aveva dato merito alla supremazia del Castellazzo. La conferma della qualità e della crescita dei biancoverdi è il 3-1 a una delle favorite di inizio stagione, l'Albese, premio per una grande prestazione corale. Ancora senza Di Santo, ci pensa un difensore a fare il bomber, Ventre, due centri per lui, alla seconda gara dopo il ritorno tra i biancoverdi. Ritrova la rete anche capitan Rosset. per gli ospiti solo Lumello.

Senza il successo del Benarzole, la squadra di Nobili avrebbe messo la testa fuori dalla zona calda, ma ha le carte in regola per farlo