Il 1° febbraio è la Giornata mondiale del velo islamico

Ricorre oggi, 1° febbraio, la Giornata mondiale del velo islamico

Il World Hijab Day venne lanciato nel 2013 dall’immigrata del Bangladesh Nazma Khan per invitare le donne, musulmane e non, a indossare per un giorno il velo islamico più diffuso e combattere ogni forma di discriminazione.

Il World Hijab Day ha molti volontari e ambasciatori in tutto il mondo, che si occupano di condurre eventi al fine di sensibilizzare sull'hijab. Inoltre, questa giornata è stata approvata da molte persone di fama mondiale tra cui studiosi, politici e celebrità in tutto il mondo. La WHD è stata trattata dai principali media tra cui New York Times, BBC, CNN, Al-Jazeera, Huffington Post, solo per citarne alcuni.

Nel 2017 questa giornata è stata riconosciuta da parte dello stato di New York. Lo stesso anno, la Camera dei Comuni del Regno Unito ha ospitato un evento in occasione della giornata, a cui ha partecipato anche il primo ministro Theresa May. L'evento è stato organizzato da Tasmina Ahmed-Sheikh , parlamentare SNP per Ochil e South Perthsire.

Nel 2018, il Parlamento scozzese ha anche ospitato una mostra di tre giorni per celebrare la giornata. Molti politici, tra cui Nicola Sturgeon, primo ministro scozzese, hanno mostrato sostegno all'iniziativa. Inoltre, la Camera dei Rappresentanti ha approvato in seconda lettura un disegno di legge volto a dichiarare il primo giorno di febbraio di ogni anno come Giornata Nazionale dell'Hijab nelle Filippine.

Sempre nel 2018 la World Hijab Day Organization è diventata un'organizzazione senza scopo di lucro. La missione dell'organizzazione è combattere la discriminazione contro le donne musulmane attraverso la sensibilizzazione e l'educazione.

L'anno scorso, Nazma Khan ha fondato il "Mese internazionale della storia musulmana" per smantellare l'islamofobia a livello globale. Il Senato dello Stato di New York ha adottato nel maggio 2021 il mese della storia musulmana per lo stato di New York con la risoluzione del Senato n. J718.

