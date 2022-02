Venerdì l'ultimo saluto a Giovanni Forno

ALESSANDRIA - Sarà venerdì, alle 15.30,l'ultimo saluto a Giovanni Forno, scomparso ieri sera, all'età 82 anni. La funzione sarà celebrata nella parrocchia di San Giovanni Evangelista, in corso Acqui, dove domani, alle 19, sarà recitato il rosario.

Alla Casa Funeraria, in via Parini, già da oggi, e nelle due giornate prossime, sarà possibile rendere omaggio all'ex assessore della giunta Mirabelli e, per dieci anni, presidente della Croce Verde di Alessandria, che lo ricorda sulla sua pagina ufficiale per il grande impegno negli anni in cui ha guidato l'associazione di pubblica assistenza.

Anche Silio Simeone, presidente di Anteas, sottolinea l'importanza di Forno, a cui si deve la nascita di Trasporto Amico. "Per Giovanni dare una mano a chi è in difficoltà è sempre stata ragione di vita. Nel momento del distacco, va a lui il grazie per tutto quanto ha dato alla città e alla comunità provinciale e per quanto ha insegnato a ognuno di noi".

Fra i ricordi anche quello dell'assessore ai servizi sociali, Piervittorio Ciccaglioni. "Una triste perdita per il mondo del volontariato".