La "13" di Okeke è da record nell’asta Jbm

CASALE MONFERRATO – E’ partita lunedì sera l’asta benefica organizzata dalla Novipiù JB Monferrato in favore del restauro degli affreschi interni della cupola della chiesa di Santa Caterina, esempio di capolavoro barocco piemontese, di Casale Monferrato.

Alle 22 di lunedì sera il via virtuale, sul portale eBay, alla vendita dei "lotti": le undici le canotte City Edition, indossate dai giocatori della Novipiù durante il derby con Torino, in palio.

Offerte per tutti

Le offerte non sono tardate ad arrivare. Il giovanissimo Leo Okeke, al momento, è il più inseguito. La sua canotta numero 13 ha raggiunto i 308 euro di offerta. A seguire i 201 euro offerti per quella speciale del capitano Niccolò Martinoni, terzi appaiati Penny Williams e Gianmarco Leggio (recordman con 19 offerte) a quota 150 euro. A quota 121 euro Xavier Hill-Mais, che precede Matteo Formenti (quota 103 con 18 offerte complessive). La base d’asta 80 euro è stata battuta per tutte e 11 le divise in palio. Offerte anche per i fratelli Luca e Fabio Valentini, per Alvise Sarto (96 euro) e anche per i baby Alessandro Sirchia e Aaron Lomele (ben 101 euro per lui). Ma i rilanci sono continui e da qui a lunedì 7 febbraio (ore 22 la fine dell’asta) le quotazioni saliranno, consentendo a Jb Monferrato una generosa donazione all’Associazione Santa Caterina Onlus.