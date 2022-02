Alessandria - Pisa, atto secondo

ALESSANDRIA - Inizia il trittico con le prime della classe. Partendo dalla seconda, il Pisa, che ha aggiunto molto, soprattutto in attacco, Torregrossa, Benali e Puscas, resistendo alle sirene dalla A per Lucca e Sibilli. Come prevedibile, è Torregrossa a debuttare dal 1', in coppia con Marsura, con Cohen alle spalle. In difesa Birindelli riprende il suo posto a destra, preferito a Hermannsson.

Longo risponde con novità in tutti i reparti: in difesa torna Di Gennaro al centro e Prestia si accomoda in panchina. Il duttile Parodi spostato a destra, e Mantovani a sinistra. A centrocampo è Gori a fare coppia con il capitano di giornata, Casarini. A destra Pierozzi, in attacco il ritorno di Marconi dall'inizio e la sorpresa Palombi titolare.

ALESSANDRIA - PISA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

Nel riscaldamento rischiamato Prestia, che fa un lavoro intenso, come se dovesse entrare al posto di uno dei tre della difesa. Ma è solo precauzionale, confermata la formazione ufficiale

2' Sono subito scintille tra Parodi e Marsura

1' Fischio d'inizio del Pisa

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Pierozzi, Casarini, Gori, Lunetta; Chiarello, Marconi, Palombi A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Mattiello, Benedetti, Fabbrini, Mustacchio, Corazza, Prestia, Palazzi, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Cohen; Torregrossa, Marsura. A disp.: Livieri, Berra, Benali, Hermannssson, Siega, Lucca, Mastinu, Masucci, Gucher, Di Quinzio,De Vitis, Puscas. All.: D'Angelo

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Bercigli di Firenze e Miele di Torino, quarto ufficiale Monaldi di Macerata. Var Pairetto di Nichelino, assistente Var Affatato del Verbano Cusio Ossola

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: