Autosped rispetta il pronostico: Treviso ko

TREVISO - Gara da vincere, in casa dell'altra cenerentola della A2 Nord. Magari con qualche fatica in meno, però il successo, 61-76, su Nuova Pallacanestro Treviso vale molto anche per il morale di Autosped.

C'è da lavorare ancora tanto, però, per la convinzione, è un aiuto prezioso per la partita che conta di più, il recupero con Brescia, martedì, alle 20.30, al PalaOltrepò, fondamentale per la Coppa Italia e, anche, per gli obiettivi a lungo termine, i playoff in una posizione favorevole.

Castelnuovo parte molto forte, 12-2 dopo 5' fa pensare a un confronti di facile gestione, ma le padrone di casa provano a restare dentro il gioco, 10-20 al primo tempo.

Nella seconda metà del secondo periodo Autosped rompe gli equilibri e prova l'allungo, 23-38 all'intervallo lungo, dopo il +19 nel finale (19-38), vantaggio massimo. Al ritorno in campo, però, Treviso mette orgoglio e lucidità nelle giocate e accorcia, anche se il gap resta sempre in doppia cifra, 44-57. Le ospiti bisticciano un po' con il canestro in avvio dell'ultimo periodo, ma poi ristabiliscono le distanze ed è + 15 anche alla sirena, anche se i 61 punti concessi sono un po' troppi per una formazione che ha nell'intensità difensiva una delle armi migliori.

Trascinatrici Rulli e Bonasia, 18 punti ciascuna, insieme quasi la metà del bottino totale: l'azzurra con il 63 per cento nei tiri dal campo, la play con il 62 da 2 punti. In doppia cifra anche D'Angelo (11) e Colli (10), in ombra De Pasquale.

TREVISO - AUTOSPED 61-76



(10-20, 23-38, 44-57)



Treviso: Perisa 19, Zagni 12, Diodati 8, Vaidanis 4, Beraldo 4, Battilotti 3, Gini 2, Merlini, Volpato 9. Ne: Degiovanni, Tramontin, Bona. All.: Rossi

Autosped: D'Angelo 11, Rulli 18, Bonasia 18, Castagna, De Pasquale 2, Colli 10, Bernetti, Bonvecchio 9, gatti 8. Ne: Francia. All.: Zara