Caso Atm, la Lega a Fornaro: "Si faccia davvero gioco di squadra"

ALESSANDRIA - Lega Piemonte risponde alle parole del capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro, in merito alla sentenza del Tribunale delle Imprese di Torino sul fallimento Atm, che ha condannato il Comune di Alessandria a pagare 22,6 milioni di euro.

"Abbiamo letto con non poca sorpresa - si legge in una nota ufficiale - le affermazioni di Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera dei Deputati, in merito agli emendamenti proposti dalla Lega a Roma relativamente a situazioni riconducibili a vicende come il fallimento Atm, con il coinvolgimento del Comune di Alessandria, che ora a causa delle scelte della giunta di centrosinistra guidata da Rita Rossa rischia un nuovo default. Sappiamo bene che nessun deputato ha potuto discutere emendamenti alla legge di Bilancio e tutti i gruppi parlamentari erano al corrente del fatto che il testo alla Camera sarebbe stato ‘blindato’. Per questo l’onorevole Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e alessandrino, ha lavorato in stretta collaborazione con il Gruppo Lega del Senato e i suoi emendamenti sono stati presentati dalla senatrice Roberta Ferrero, anche lei piemontese, capogruppo in commissione Bilancio in Senato".

Secondo il Carroccio piemontese, "probabilmente se anche gli altri parlamentari del territorio lo avessero imitato, facendo sinergia con i senatori dei rispettivi partiti, sarebbe stato possibile mettere in campo preventivamente una soluzione concreta applicabile anche al caso Alessandria. Ma piangere sul latte versato, e sul tempo perso, non serve a nulla. Ora l’auspicio di tutti gli alessandrini è che tutti i parlamentari del territorio provino davvero a fare gioco di squadra per il territorio, senza fare, per citare l’onorevole Fornaro, una sterile propaganda fondata sul nulla".