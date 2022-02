Alessandria - Pisa, la spinta del popolo grigio

ALESSANDRIA - Le sciarpe in alto come vessilli, strette tra le mani come se fosse un abbraccio. E l'inno cantato tutti insieme, mentre le squadre fanno ingresso sul terreno del Moccagatta.

Alessandria - Pisa è iniziata così, ed è continuata con una spinta straordinaria della Nord, del pubblico del Moccagatta, spesso gli applausi ritmati sono partiti anche dagli altri settori.

Anche Luca D'Angelo ha sottolineato il valore della gente grigia. Che è già in marcia verso Brescia: il primo pullman per domenica 13, organizzato dalla Gradinata Nord è completo, fino a mercoledì 9 si raccolgono adesioni, anche sulla pagina fb dei Supporters, nella riunione di mercoledì sera a La Boccia, con un whatsapp al 3802640349.

Anche il Centro Coordinamento Grigi Club sta raccogliendo le prenotazioni, al 3389065045, da Corner e a L'Amico Fruttaio.

Partenza, per tutti, alle 12.30 da piazza Perosi.