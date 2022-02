'Vochieri', la piscina riaprirà l'1 marzo

ALESSANDRIA - Stanno proseguendo a pieno regime i lavori di ristrutturazione della piscina della scuola 'Vochieri' di Alessandria, che era stata chiusa per consentire il necessario intervento di ripristino della struttura portante della vasca.

La ditta che si sta occupando dell’operazione ha consegnato i materiali conclusivi il ripristino (telo di rivestimento della vasca) a completamento dell’ultima fase dei lavori, confermando quindi il 28 febbraio come data utile per la restituzione della struttura al gestore.

Gli interventi, iniziati a fine dicembre 2021, si concluderanno con circa 50 giorni di anticipo rispetto alle iniziali previsioni, grazie all'impegno e alla cooperazione fra l’azienda incaricata dei lavori e gli uffici del Comune di Alessandria che hanno seguito l'opera al fine di ridurre, con successo, i tempi di esecuzione delle opere di consolidamento della struttura e reperire, in tempi brevissimi, i materiali per la sostituzione del telo di rivestimento della piscina. Il telo si è rivelato completamente distaccato dalla superficie, durante l’ispezione dei lavori, e per esso è stato quindi necessario trovare soluzioni e modalità operative, non inizialmente previste, compatibili con l'esigenza di riconsegnare alla piena funzionalità la piscina nei tempi più brevi possibili.

Facendo preventivamente caricare l’acqua in vasca, dal 25 febbraio, e dando la possibilità di accedere ai locali per consentire di organizzare le necessarie pulizie e le varie attività inerenti la prossima riapertura, la piscina potrà essere usufruibile già dal 1°marzo 2022.