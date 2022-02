ALESSANDRIA - Adesso è ufficiale: dopo un lungo travaglio, domani alle 15 a CentoGrigio - in via Bonardi 25, al quartiere Cristo - Gianfranco Cuttica di Revigliasco sarà presentato come candidato sindaco dalla Lega e dal centrodestra.

Con gli altri partiti della coalizione, infatti, si è lavorato per ricomporre la frattura degli ultimi giorni e anche i Fratelli d'Italia, oltre a Forza Italia e al movimento civico guidato dall'assessore Silvia Straneo e dal consigliere comunale Elisabetta Onetti, sarà regolarmente al fianco del primo cittadino uscente.