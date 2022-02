Hsl, reti bianche a Borgosesia

BORGOSESIA - Un punto che muove la classifica, ma che fa scappare, oltre al Novara, probabilmente anche il Varese: dopo le cessioni di Mutti e Colantonio la rosa dell'Hsl Derthona è ridotta proprio all'osso ma strappa uno 0-0 a Borgosesia che vale oro.

Primo tempo molto equilibrato fra le due formazioni che non riescono a creare una vera e propria occasione: ci sono le proteste per un calcio di rigore non concesso per un fallo su Romairone forse fuori area, poi un botta e risposta al 27' con Teti che salva la sua porta su un tiro di Monteleone e rilancia lungo per Romairone che cerca il gol con una conclusione a effetto mancando di poco il bersaglio grosso. Nel finale cresce il Borgosesia che costringe Luzzetti al fallo da ammonizione e impegna Teti con Manfrè mentre Galliani controlla Farinelli e, proprio nel recupero, Otelè serve Todisco murato al momento della conclusione.

Hsl, ceduti due giocatori Alessandro Mutti (2000) in prestito nelle fila dell'Ovadese, Luca Colantonio (1998) si accasa all'Imperia

La ripresa si apre con l'ingresso di Procopio per Todisco al 1' e di Saccà per Romairone al 9' ma dopo dieci minuti di pressione sterile degli ospiti sale di ritmo il Borgosesia che impegna Teti in più occasioni: un doppio miracolo all'11 prima su Areco e poi su Carrara, un anticipo su Manfrè lanciato a rete, infine compie un vero e proprio miracolo nel respingere un tiro di Manfrè al termine di una combinazione fra Farinelli e Monteleone. La riscossa dei tortonesi passa per i piedi di Manasiev che sfiora la rete due volte al termine di altrettante conclusioni, una servito da Diallo e una al termine di una ripartenza, poi ancora Teti salva la porta su un tiro di Manfrè. Nel finale cresce Saccà che prima appoggia un pallone indietro a Speranza che di fatto fallisce un rigore in movimento, poi è lo stesso Saccà a scambiare palla con Diallo al limite e trovarsi solo davanti a Gilli ma la conclusione è debole. Nonostante tre minuti di recupero non succede più nulla e finisce come è cominciata: fra quattro giorni, al 'Coppi' arriva il Casale in cerca di rivincita per l'andata.

BORGOSESIA - HSL DERTHONA 0-0

BORGOSESIA (3-4-3): Gilli; Frana, Martimbianco, Picozzi; Monteleone, Farinelli (27’ st Zazzi), Areco, Carrara (35’ st Iannacone); D’Ambrosio, Rancati (27’ St Gaddini), Manfrè. A disp. Gavioli, Bernardo, Colombo, Salvestroni, Oberto, Eordea. All. Lunardon

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gjura, Emiliano, Galliani, Luzzetti (24’ st Kanteh); Speranza, Todisco (1’ st Procopio); Otelè, Manasiev, Romairone (9’ st Saccà); Diallo. A disp. Bertozzi, Negri, Imperato, Passage, Akouah, Casagrande. All. Zichella

ARBITRO: Frasynyak di Gallarate

NOTE Ammoniti Luzzetti, Emiliano. Calci d’angolo 1-1. Recupero pt 1’; st 3’. Spettatori 300 circa