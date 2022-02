Brescia - Alessandria, la sfida

BRESCIA - Formazione cambiata in tutti i reparti contro il Brescia. In difesa resta il solo Di Gennaro, torna Prestia a destra e Coccolo gioca dall'inizio, a sinistra, con Parodi per la prima volta in panchina, dove c'è anche Mantovani.

A centrocampo la novità annunciata è Mustacchio, di nuovo dall'inizio. Ba torna dopo la squalifica. Attacco tutto diverso: Corazza, con Kolaj e Milanese a togliere punti di riferimento e sfruttare la velocità di inserimento.

Il Brescia riparte dal 4-3-2-1: a centrocampo Leris preferito a Bertagnoli, attacco con Ayé e Bajic, Moreo in panchina

BRESCIA - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria. Nel tridente Milanese a destra e Kolaj a sinistra con Corazza al centro

Le formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Leris; Jagiello; Ayé, Bajic. A disp.: Perilli, Andrenacci, Karacic, Palacio, Moreo, Bianchi, Huard, Bertagnoli, Tramoni, Andreoli, Papetti. All.: Inzaghi

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Coccolo; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Milanese, Corazza, Kolaj. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Gori, Parodi, Marconi, Mattiello, Benedetti, Fabbrini, Pellegrini, Palombi, Filipi, Mantovani. All.: Longo

Arbitro: Paterna di Teramo

Assistenti: Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Avalos di Legnano, quarto ufficiale Lovison di Padova. Var Di Martino di Teramo, assistentee Var Rossi di Biella

Note: Giornata di sole, terreno in buone condzioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: