Hub Valfrè, oggi nuovo Open Day per gli under 12

ALESSANDRIA - Altra domenica di attività per il Centro vaccinale dell'ex caserma Valfrè di Alessandria: oggi, infatti, si ripeterà l'Open day per gli Under 12, "una giornata diversa - spiega il coordinatore della Protezione civile, Andrea Morchio - per tutto il personale volontario, che ancora una volta ha risposto non solo in modo positivo, ma con grande entusiasmo, proponendo per i più piccoli una serie di attività per rendere più piacevole l'accesso al percorso vaccinale dei bambini".

"In settimana prosegue Morchio - abbiamo ricevuto la visita del presidente della Regione Alberto Cirio, al quale abbiamo presentato i numeri dell'hub, con 112mila somministrazioni in 9 mesi. Un impegno di risorse strumentali e soprattutto umane che non vede precedenti nell'ambito degli interventi di Protezione Civile. Adesso che intravediamo veramente la luce in fondo al tunnel, siamo sempre più consapevoli che nessuna struttura, da sola, avrebbe potuto realizzare questa impresa: per questo devo ringraziare la Croce Rossa la Croce Verde di Alessandria, l'Arpa Piemonte, la Provincia e il Comune di Alessandria, che sotto il coordinamento di Asl Al hanno reso possibile quello che ad inizio 2021 per qualcuno sembrava una cosa irraggiungibile".