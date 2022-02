Rapina al supermercato Prestofresco di via del Ferraio

SPINETTA MARENGO - Rapina, sabato scorso, verso le 18, al supermercato Prestofresco di via del Ferraio. Un uomo è entrato fingendosi cliente, si è messo subito in coda procedendo verso la cassa dopo aver preso un prodotto.

Una volta giunto il turno della cliente che lo precedeva, e approfittando che la cassiera aveva aperto il cassetto con i soldi si è praticamente avventato sul registratore. Con una mano ha prelevato il denaro, con l'altra ha intimato - coltello in pugno - di restare fermi.

Un'azione rapida che non si è conclusa nel momento in cui ha arraffato i soldi. Quando è scappato verso le porte per guadagnarsi la fuga, infatti, il bandito è stato inseguito da un cliente.

Proprio nell'attimo in cui le porte automatiche si stavano aprendo, però, vistosi quasi raggiunto, il rapinatore si è voltato e ha mimato un fendente verso l'inseguitore che a quel punto ha dovuto desistere. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi. Gli inquirenti hanno poi sentito tutti i presenti.

Il rapinatore indossava jeans, giubbotto, cappellino e mascherina anti covid.