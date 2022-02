Martiri e patroni della diocesi di Brescia

Brescia ? - Brescia, tra il 120 e il 134

La vita

Faustino e Giovita sono fratelli, di nobile famiglia bresciana. Frequentano insieme l'ordine equestre; il vescovo sant'Apollonio li ordina rispettivamente sacerdote e diacono. Vengono denunciati dai pagani al governatore di Brescia a causa dell'alto numero di conversioni al cristianesimo effettuate tra i cittadini del territorio. L'imperatore Adriano di passaggio a Brescia, chiede ai due fratelli di convertirsi all'adorazione del dio Sole, ma al loro rifiuto vengono rinchiusi in una gabbia con delle tigri affamate. Ma miracolosamente gli animali si accovacciano ai loro piedi. Poi vengono condannati al rogo e torturati, ma ne escono sempre miracolosamente illesi. Infine vengono decapitati. Nel 1438 vengono nominati patroni di Brescia e la leggenda narra che durante l'assedio dei milanesi, i fratelli siano apparsi sulle mura per aiutare i bresciani.

