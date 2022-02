Alessandria - Lecce: la sfida

ALESSANDRIA - Per la sfida alla ex capolista, scivolata al secondo posto dopo i risultati di ieri, Moreno Longo cambia sei uomini rispetto all'undici titolare a Brescia.

In difesa Mantovani e Parodi, a centrocampo la coppia di mediani è Gori - Ba, nel tridente torna Marconi al centro e Chiarello a destra, la novità dall'inizio è Fabbrini. Non convocato Coccolo, sarà Longo a spiegare le ragioni a fine gara.

Lecce con Coda sostenuto da Di Mariano e Listkowski, a centrocampo di nuovo titolare Hjulmand.

ALESSANDRIA - LECCE

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - LIVE

Primo tempo

40' Ripartenza Mustacchio, sulla sua apertura Helgason anticipa Lunetta in fallo laterale



36' Ba perde palla e aziona la ripartenza del Lecce, la conclusione di Hjulmand non inquadra di poco lo specchio della porta

35' la prima occasione è dei Grigi: azione insistita in area, la conclusione di Ba passa di un nulla sulla traversa

30' Ammonito Di Gennaro per gioco falloso. Poi il giallo è per Hjulmand

28' Ripartenza Fabbrini - Lunetta, ma il cross, dentro l'area, è debole e annullato

25' Troppo lungo il cross di Mustacchio perché Lunetta riesca a sfruttarlo

18' Grande recupero di Mantovani su Di Mariano

17' Quando l'Alessandria riparte e sfrutta le fasce crea problemi. Taglio di Mustacchio per Lunetta, sul cross la difesa leccese libera

11' Alle stelle la conclusione centrale di Di Mariano

10' Primo angolo per i Grigi, battuto male

6' Gran palla di Mustacchio per Chiarello, intenso il duello con Lucioni, il Lecce in fallo laterale

1' Calcio d'inizio del Lecce

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Gori, Ba, Lunetta; Chiarello, Marconi, Fabbrini . A disp.: Crisanto, Cerofolini, Mattiello, Benedetti, Corazza, Prestia, Casarini, Pellegrini, Palombi, Filipi, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Calabresi, Gallo; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Di Mariano, Cosa, Listkowski. A disp.: Plizzari, Samodja, Ramirez, Simic, Ragusa, Bjorkengren, Blin, Barreca, Majer, Rodriguez. All.: Baroni

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Vecchi di Lamezia terme e Scatragli di Arezzo, quarto ufficiale Giordano di Novara. Var Serra di Torino, assistente Var Imperiale di Genova

Note: Serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Di Gennaro, Hjulmand, Lucioni per gioco falloso Angoli: 2-2. Recupero:. L'Alessandria entra in campo indossando una replica della maglia della stagione 1948 - 49