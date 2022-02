noleggiaunamongolfiera: l'hastag ironico come forma di protesta

OVADA - Autostrada per Genova chiusa nello snodo tra A26 e A10 fino a lunedì. Servizio in treno interrotto e deviato da Trenitalia sull'autostrada. Chiusura del Turchino fino almeno all'inizio della prossima settimana. E' questo lo scenario da incubo che si è creato per la viabilità dal basso Piemonte alla Liguria. Ed è per questo che per protestare è nata l'iniziativa portata avanti da Gruppo Viabilità Valle Stura e Orba e dal Comitato Difesa Trasporti Valle Stura e Orba L’hasthag è: #noleggiaunamongolfiera