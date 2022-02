La Nord in campo per 'Piddu'

ASCOLI - "Piddu, siamo con te". Lo striscione esposto nel settore ospiti allo stadio "Del Duca" di Ascoli, la mobilitazione sui social, una iniziativa immediata insieme a Museo Grigio: la Nord è 'in campo' per sostenere un tifoso storico, al centro di una vicenza giudiziaria.

I fatti risalgono al 2010: a fine gara con il Monza tafferugli, un sostenitore della formazione brianzola accusa alcuni grigi del furto di una sciarpa. Scattano i daspo, c'è anche il processo in cui Christian 'Piddu' Melis non accetta di patteggiare e ribadisce la sua innocenza. C'è una condanna, che venerdì sera, dodici anni dopo, è diventata esecutiva: le forze dell'ordine lo hanno prelevato sul luogo di lavoro e condotto in carcere, al 'Gaeta - Cantiello'

La notizia è arrivata subito ai gruppi della curva, che hanno dciso di mobilitarsi per garantire l'assistenza legale a 'Piddu'. Museo Grigio ha messo a disposizione copie del libro 'Grigi in B', che saranno vendute dagli ultras, e già ad Ascoli è iniziata una raccolta fondi, che proseguirà nella gara con il Perugia.