Il 21 febbraio è la Giornata internazionale della lingua madre

Ricorre oggi, 21 febbraio, la Giornata internazionale della lingua madre.

Indetta dall'UNESCO per promuovere la madrelingua, diversità linguistica e culturale, il multilinguismo e istituita nel 1999, è celebrata dall'anno seguente; nel 2007 è stata riconosciuta dall'Assemblea Generale dell'ONU, contemporaneamente alla proclamazione del 2008 come Anno internazionale delle lingue.

Il 21 febbraio è stato scelto per ricordare il 21 febbraio 1952, quando diversi studenti bengalesi dell'Università di Dacca furono uccisi dalle forze di polizia del Pakistan (che allora comprendeva anche il Bangladesh) mentre protestavano per il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale.

Il tema di quest'anno, "Utilizzare la tecnologia per l'apprendimento multilingue: sfide e opportunità", discuterà il ruolo potenziale della tecnologia per far progredire l'istruzione multilingue e sostenere lo sviluppo di un insegnamento e di un apprendimento di qualità per tutti.

Il webinar esplorerà i seguenti due temi principali:

rafforzare il ruolo degli insegnanti nella promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento multilingue di qualità;

riflettere sulle tecnologie e il suo potenziale per supportare l'insegnamento e l'apprendimento multilingue.

La tecnologia ha il potenziale per affrontare alcune delle più grandi sfide dell'istruzione di oggi. Può accelerare gli sforzi per garantire opportunità di apprendimento permanente eque e inclusive per tutti se è guidato dai principi fondamentali di inclusione ed equità. L'istruzione multilingue basata sulla lingua madre è una componente chiave dell'inclusione nell'istruzione.

Guarda l'evento in diretta