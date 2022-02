Il Museo della Gambarina stasera su Italia 1

ALESSANDRIA - Questa sera alle 21.20, su Italia 1, il Museo della Gambarina sarà protagonista del programma "Freedom - Oltre il confine" condotto da Roberto Giacobbo: "E’ conosciuto anche come ‘Museo C’era Una volta’ - si legge nella nota della trasmissione - perché si pone l’obiettivo non solo di raccontare il passato attraverso oggetti che oggi non si usano più, ma anche di mettere in scena i ricordi e le memorie dei singoli individui. Attraverso un grande quantitativo di oggetti raccolti dai titolari, sono state ricostruite delle vere e proprie scene di vita quotidiana, come una perfetta classe del 1935".

Un vero e proprio gioiello della nostra città portato avanti da un gruppo di volontari appassionati che - questo è vero - forse ancora molti non conoscono. E che è giusto riscoprire.