110 Alessandria. Contro il Perugia

ALESSANDRIA - 110 anni di Alessandria calcio: anche 'L'orso in casa', organo ufficiale della società grigia, celebra il compleanno, oggi in edicola con Il Piccolo e in distribuzione allo stadio.

"Esserci" è il titolo dell'ampio servizio dedicato all'anniversario e ai protagonisti di un secolo e una decade di Grigi, dalla prima formazione fino a oggi. Con un approfondimento sulle maglie celebrative: quella verde, e oro, che sarà indossata nella gara di oggi con il Perugia, e la replica del 1948 - 49. che è stata usata per l'ingresso in campo contro il Lecce. Le prime possono essere prenotate (anche il kit completo, con i pantaloncini) scrivendo una email a maglia110@alessandricalcio.it), mentre quelle bianche, con il fascione grigio-bianco-rosso, sono in vendita da Orshop.

Spazio anche ai numeri del campionato e all'avversaria di turno, il Perugia. Museo Grigio racconta dell'unico successo grigio, il giorno dell'inaugurazione della Nord, con rete di Aparicio.

Nella pagina giovani graduatorie aggiornate delle quattro squadre nei campionati nazionali.

Spazio social per la foto di Corazza dopo il gol a Brescia.

