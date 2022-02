L'Ovadese piange la scomparsa di Ada Bovone

OVADA - La città piange la scomparsa di Ada Bruzzo Bovone. Protagonista di tante iniziative in campo sociale, moglie di Luigi Bovone, fondatore dell'omonima azienda leader mondiale nel settore delle macchine per il vetro, aveva 93 anni. Dopo un incidente in casa avvenuto qualche giorno fa è stata ricoverata per un breve periodo nel reparto di Naurologia dell'ospedale di Novi Ligure.

A ricordarla con commozione e affetto sono i membri del Rotary Club Ovada "Del Centenario", associazione in cui la donna è stata parte attiva per un lungo periodo e per la quale ha promosso e finanziato il "premio Bovone", rivolto agli studenti della città. Tra gli altri impegni la fondazione e il periodo di presidenza della sezione ovadese dell'Aido e un ruolo di primo piano con Fondazione Cigno.

I funerali saranno celebrati giovedì 24 febbraio, dalle 15.00, presso la Parrocchia dell'Assunta.

Articolo in aggiornamento