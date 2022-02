Vaccini: oggi in Piemonte sono oltre 9mila le dosi somministrate

ALESSANDRIA - Consueto aggiornamento serale con i numeri della campagna vaccinale in Piemonte. Oggi, mercoledì 23 febbraio, sono 9.794 le persone comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte che oggi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. A 502 è stata somministrata la prima dose, a 3172 la seconda, a 6.120 la terza.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 9.598.869 dosi, di cui 3.283.403 come seconde e 2.721.179 come terze.



Partite le preadesioni per Novavax

Oggi sul portale www.IlPiemontetivaccina.it sono iniziate le preadesioni per il vaccino Novavax: 900 finora le persone che hanno manifestato la volontà di riceverlo e alle quali nei prossimi giorni, non appena sarà nota la data di arrivo del vaccino in Italia e in Piemonte, verrà subito inviato l’sms con l’appuntamento per la somministrazione.