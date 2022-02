Camionista fermato dalla stradale: oltre 3 g/l all'alcool test

VILLANOVA D'ASTI (AT) - La Polizia Stradale di Alessandria (distaccamento di Tortona), la mattina dello scorso 4 febbraio, alla barriere di Villanova d'Asti con un tasso alcolemico di 3 grammi per litro nel sangue.

Protagonista un camionista in grave stato di alterazione psicofisica in cui versava. La posizione del conducente è ancora più grave se si considera che le norme del codice della strada prevedono normalmente per gli autisti non professionali una soglia consentita di 0,5 g/l mentre impongono un tasso alcolemico pari a zero g/l per gli autotrasportatori professionali che dovrebbero guidare sempre in una condizione psico-fisica ottimale proprio per prevenire le più gravi conseguenze che normalmente derivano in caso di incidenti in cui sono coinvolti mezzi pesanti

Alla luce dei valori accertati, al conducente è stata ritirata immediatamente la patente di guida per la successiva revoca, gli sono state contestate altre infrazioni al Codice della Strada, ed è stato deferito alla Procura della Repubblica di Asti; il mezzo pesante, come previsto, è stato tolto dalla sua disponibilità ed è stato affidato ad altra persona fatta intervenire sul posto.